بعمر الـ 92 عاما.. روبرت مردوخ يستعد للزواج للمرة الخامسة

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 11:51 مساءً - أعلن قطب الإعلام، الملياردير الأميركي، روبرت مردوخ، البالغ من العمر 92 عاما خطبته من شرطية سابقة.

وقال رجل الأعمال، مالك مجموعة “نيوزكورب”، في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، التي يملكها، الاثنين، إنه خطب آن ليزلي سميث، التي تبلغ 66 سنة، وكانت تعمل سابقا في شرطة سان فرانسيسكو.

وذكرت نيويورك بوست أن مردوخ وسميث التقيا في سبتمبر الماضي في أحد كروم مردوخ في كاليفورنيا.

وتقدم مردوخ لخطيبته بخاتم ألماس في نيويورك، خلال احتفال “يوم القديس باتريك”، وهي مناسبة إيرلندية يتم الاحتفال بها في الولايات المتحدة.

وعن التجربة العاطفية الجديدة، قال: “كنت متوترا للغاية. كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني أعلم أن هذا سيكون (الوقوع) الأخير. من الأفضل أن يكون كذلك. أشعر بالسعادة”.

وقالت خطيبته وزوجته المستقبلية، وهي أرملة مغن وإعلامي سابق، إن مشروع زواجهما “هدية من الله”.

ويعتزم مردوخ وسميث الزواج، أواخر صيف هذا العام. وتشير الصحيفة إلى أنهما سيقضيان وقتهما بين كاليفورنيا والمملكة المتحدة ومونتانا ونيويورك.

وكان مردوخ قد انفصل عن زوجته الرابعة جيري هول، العام الماضي.