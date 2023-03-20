رانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي

ناقشت الفنانة رانيا يوسف عدة قضايا أثارت الجدل فيها مؤخراً، وذلك خلال برومو لقاءها التلفزيوني مع برنامج حبر سري والمقرر عرضه في أولى أيام شهر رمضان المقبل 2023.

إطلالات رانيا يوسف

وظهرت رانيا يوسف في البرومو وهي تتحدث عن أزمة فستانها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، بسبب عدم وجود بطانة للفستان، وعلقت رانيا يوسف على هذا الأمر قائلة إنها غير نادمة على هذا الموقف.

وقالت رانيا في البرومو الترويجي للحلقة: "فستان البطانة، مش ندمانة أوي يعني، لأني كنت شايفة أنه عادي".

أما عن الحوار الجريء الذي أجرته مع الإعلامي نزار الفارس في 2021، فأكدت يوسف أنه لم يكن مخططاً له، لكن الإعلامي تحايل عليها لإجراء اللقاء.

يذكر أن ذلك اللقاء تسبب في أزمة كبيرة وجدل واسع ضدها، بسبب نوعية الأسئلة التي طُرحت عليها بعد عرض اللقاء وقالت رانيا إنه تحايل عليها من أجل الشهرة في مصر.

وأوضحت رانيا يوسف، قائلة: "أنا استقبلته لأنه مكنش مصري، وتحايل عليا بأنه يعمل اللقاء علشان يشتهر في مصر ويشتغل".

ولم يخل برومو الحلقة من ظهور بوادر الخلاف بين الفنانة رانيا يوسف والفنانة نادية الجندي، وبذلك يتجدد الخلاف بينهما والذي بدأ منذ 25 عاماً، والسبب زواج رانيا يوسف من طليق الفنانة نادية الجندي.

حقيقة ارتباط رانيا يوسف بأحمد الفيشاوي

طرحت الإعلامية أسما إبراهيم صاحبة برنامج حبر سري سؤالاً على رانيا يوسف حول كم من الوقت تحتاجه يوسف كي تصل للنجومية مثل الفنانة نادية الجندي لتجيبها يوسف، قائلة: "نادية الجندي مش مقياس للنجومية".

أما عن حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، فأوضحت رانيا يوسف أن الصورة التي جمعتهما مؤخراً كانت من كواليس فيلمها الجديد ورد وريحان، مضيفة: "أنا مش أكبر أوي منه، دول هما 3 سنين مش قصة يعني".

وتغيب رانيا يوسف هذا العام عن السباق الدرامي لشهر رمضان، لأنها تعيش فترة انتعاش سينمائي، وتنتظر طرح فيلمها الجديد ورد وريحان بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، والفيلم من تأليف وإخراج محمد نبيل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رانيا يوسفْ تكشفُ " لا أرتدي الفستانُ مرتينِ وأعاني منْ الأقساطِ "

رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم «ورد ريحان» مع أحمد الفيشاوي