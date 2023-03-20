شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ولوسى ولقاء سويدان وخالد جلال فى عزاء زوجة مجدى فكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين عزاء زوجة الفنان مجدي فكري المقام بمسجد الحامدية الشاذلية، منهم: لوسي، احمد بدير، لقاء سويدان، فتوح أحمد، أحمد سلامة، طارق النهري، الإعلامي طارق علام، عزوز عادل، فكري صادق، حسن العدل، هند عاكف، علي كمالو، بسام رجب، محمد الصاوي، مادلين طبر، المخرج خالد جلال

وحرص عدد من الفنانين على حضور عزاء زوجة الفنان مجدي فكري منذ الدقائق الأولى لمواساته، منهم: الفنان طارق لطفي، والفنانة دنيا عبد العزيز، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد رياض، منير مكرم، كريم الحسيني، المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المنتج محمد فوزي، منة جلال، هندية، علا رامي، ايناس مكي، والفنان مراد فكري والفنانة وفاء مكي.

وقدم مجدى فكرى مؤخرًا مسرحية "شفيقة المصرية" على خشبة مسرح البالون، وهى من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، تدور أحداثها حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

وشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر

وقال الفنان مجدى فكرى لـ"الخليج 365"، إن ردود أفعال الجمهور على مسرحيته الجديدة "شفيقة المصرية" فاقت توقعاته فى أول أيام عرضها، موضحًا أنه مستمر فى تقديمها على خشبة مسرح البالون طوال الفترة المقبلة يوميًا عدا الثلاثاء من كل أسبوع.

وأضاف فكرى أن قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده وفروا كل السبل حتى يخرج العرض المسرحى فى أبهى صوره.