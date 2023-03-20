شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "مذكرات" زوج بداية رمضان و"جت سليمة" بالنصف الثاني حصريا على CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قناة CBC حصريا في رمضان عرض مسلسل "مذكرات زوج" للنجم طارق لطفى فى النصف الأول من شهر رمضان، وهو العمل المكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

فيما يعرض حصريا أيضا على القناة مسلسل "جت سليمة" وذلك في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، والذى تدور أحداثه فى اطار كوميدى حيث تواجه دنيا سمير غانم العديد من المواقف وتسافر عبر أزمنة مختلفة بصحبة شقيقها الأصغر وستفقده أثناء هذه الرحلة الزمنية، وتحاول البحث عنه فى إطار كوميدى.

مسلسل "جت سليمة" تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.