أمير كرارة يعلن عن البرومو الرسمي لمسلسل "سوق الكانتو" رمضان 2023

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الفنان أمير كرارة، عن البرومو الرسمي لمسلسله الجديد الذي يقوم ببطولته ويحمل اسم "سوق الكانتو"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.ونشر كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، فيديو قصير للإعلان التشويقي لمسلسل "سوق الكانتو"، وعلق قائلا: "البرومو الرسمي لمسلسل سوق الكانتو رمضان ٢٠٢٣، توكلنا على الله كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم".
يشارك بمسلسل "سوق الكانتو"، عدد كبير من الفنانين بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: فتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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