شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي ومحمد رياض ونهال عنبر وعلا رامى فى عزاء زوجة مجدى فكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان مجدي فكرى في وفاة زوجته، بمسجد الحامدية الشاذلية منهم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد رياض، منير مكرم، كريم الحسيني، المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المنتج محمد فوزي، منة جلال، هندية، علا رامي، ايناس مكي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور عزاء زوجة الفنان مجدى فكرى منذ الدقائق الأولى لمواساته منهم، الفنان طارق لطفي، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان مراد فكري والفنانة وفاء مكي.

وقدم مجدى فكرى مؤخرًا مسرحية "شفيقة المصرية" على خشبة مسرح البالون، وهى من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، تدور أحداثها حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

وشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر

قال الفنان مجدى فكرى لـ"الخليج 365"، إن ردود أفعال الجمهور على مسرحيته الجديدة "شفيقة المصرية" فاقت توقعاته فى أول أيام عرضها، موضحًا أنه مستمر فى تقديمها على خشبة مسرح البالون طوال الفترة المقبلة يوميًا عدا الثلاثاء من كل أسبوع.

وأضاف فكرى أن قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده وفروا كل السبل حتى يخرج العرض المسرحى فى أبهى صورة.