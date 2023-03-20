شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا فى ختام الإسماعيلية السينمائى: الدورة تميزت بحضور شبابى ونسائى قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل فعاليات حفل ختام الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور العديد من المسئولين والسينمائيين والنقاد.

وقال عصام زكريا رئيس المهرجان في حفل الختام إن الدورة اتسمت بحضور شبابي مميز، وأيضا حضور نسائي مميز في لجان التحكيم وصانعات الأفلام، وأيضا موضوعات الأفلام كان بها حضور نسائي قوي، وذلك لم يكن متعمدا أو مفتعلا، انما يعكس تزايد الوجود النسائي في السينما سواء عالميا أو عربيا.

ووجه عصام زكريا الشكر لكل فريق العمل المشارك في الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية، وعلى رأسهم د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة التي تدخلت بنفسها لحل الكثير من المشاكل التي واجهتنا، وأيضا د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، ومنار حسني رئيس المركز القومي للسينما.

وشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلماً من 50 دولة منهم 16 فيلم تسجيلي طويل و 14 فيلم تسجيلي قصير روائي قصير و18 فيلم تحريك و17 فيلم من افلام الطلبه كما يعرض 4 أفلام للمكرمين و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع، وأيضا عرض 17فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جدا و4 افلام في برنامج افلام البورتريه بالاضافه لفيلمين خارج المسابقة، أيضا احتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام .

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة التي أقيمت في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، احتفت بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.