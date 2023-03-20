مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب المشاركة في المسابقات الرسمية لدورته السادسة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، فتح باب تقديم للأفلام الراغبة في الاشتراك في برنامج دورته السادسة التي ستقام في الفترة ما بين 12 إلى 20 أكتوبر المقبل في مدينة الجونة.تتنافس الأفلام المختارة على جوائز نجمة الجونة وجوائز نقدية بإجمالي 234,000 دولار أمريكي من خلال مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة.

بينما ستكون الأفلام ذات الطابع الإنساني مؤهلة للمنافسة على جائزة الجمهور "سينما من أجل الإنسانية"، في حين ستكون الأفلام التي تتبادل المعرفة أو تزيد الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية، مؤهلة لجائزة نجمة الجونة الخضراء. إضافة إلى ذلك، يستمر المهرجان في استضافة لجنتي تحكيم الفيبريسي (الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية) ونيتباك (منظمة ترويج السينما الآسيوية).ويُغلق باب التقديم في 12 أغسطس 2023، ويمكن الوصول إلى استمارة التقديم ومزيد من التفاصيل حول أهلية التقديم من خلال موقع المهرجان.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "يساور مهرجان الجونة السينمائي شيئًا من الاعتزاز، لتمكّنه منذ دورته الأولى، من تشكيل برنامج سينمائي متماسك ومتنوع، استطاع من خلاله المحافظة، طوال الدورات الخمس، على استقطاب أهم الأفلام السينمائية، وهذا ما جعله يرضي الجمهور والنقّاد".وأكد التميمي أن مهرجان الجونة، الذي يعمل كمنصة لعرض الأعمال السينمائية، يقدم مزيجًا متوازنًا من العروض الأولى والمسابقات الدولية والعروض الموسيقية الحية وعروض السجادة الحمراء التي يحضرها نجوم وصناع السينما والصحفيين والإعلاميين ومحبي السينما من جميع أنحاء العالم.

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