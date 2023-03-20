الممثل العالمي ويل سميث يحضر سباق فورميلا 1 السعودية

حضر الممثل العالمي ويل سميث سباق السيارات العالمي "الفورمولا 1" جائزة السعودية الكبرى، والتي أقيمت للمرة الثالثة على "حلبة كورنيش جدة"، خلال الفترة من 17-19 مارس الجاري.ونشر النجم فيديو يوثق تواجده في الحدث، ويقف في مكان قريب جداً من السباق.

ويل سميث في كأس العلا للهجن

وكان ويل سميث قد حرص على دعم صديقه المنتج الموسيقي سويز بيتز- المتزوج من المغنية أليسيا كيز- في اليوم الأخير من سباق كأس العلا للهجن، كأول أمريكي يمتلك فريقاً لسباق الهجن في المملكة العربية السعودية.

وقد شارك الحائز على جائزة غرامي، الصور مع سميث، واصفاً إياه بأنه ضيف مفاجئ كان هناك لدعم فريقه.

في سلسلة الصور المنشورة على حساب "إنستغرام" لفريق السباقات برونكس السعودي Saudi Bronx، شوهد سميث وهو يحتسي القهوة السعودية.

كما زار سميث موقع التراث العالمي لليونسكو الحِجر Hegra and the Fame: معرض آندي وارهول في مرايا أثناء زيارته للمدينة الصحراوية القديمة.

أيضاً شارك محمد التركي، منتج الأفلام السعودي والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، صوراً له ولسميث في طائرة خاصة في طريقه إلى العلا، في اليوم الأخير من السباق.

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