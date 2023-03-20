شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى ودنيا عبد العزيز ووفاء مكى أول الحضور فى عزاء زوجة مجدى فكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الفنان طارق لطفي، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان مراد فكرى والفنانة وفاء مكي، مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، لتقديم واجب العزاء للفنان مجدى فكرى فى وفاة زوجته التى وافتها المنية الجمعة الماضى.

وفى سياق مختلف، قدم مجدى فكرى مؤخرًا مسرحية "شفيقة المصرية" على خشبة مسرح البالون، وهى من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، تدور أحداثها حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

وشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر

قال الفنان مجدى فكرى لـ"الخليج 365"، إن ردود أفعال الجمهور على مسرحيته الجديدة "شفيقة المصرية" فاقت توقعاته فى أول أيام عرضها، موضحًا أنه مستمر فى تقديمها على خشبة مسرح البالون طوال الفترة المقبلة يوميًا عدا الثلاثاء من كل أسبوع.

وأضاف فكرى أن قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده وفروا كل السبل حتى يخرج العرض المسرحى فى أبهى صوره.