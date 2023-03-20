شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فنانات يظهرن بالحجاب في مسلسلات رمضان 2023.. أبرزهن منى زكى ونيللي كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذى يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات عبر شاشة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ON و CBC و DMC والحياة، وتتنوع هذه المسلسلات ما بين الوطنى والتاريخى والدينى والاجتماعى والكوميدى، وتظهر خلال مسلسلات رمضان عدد من الفنانات بالحجاب، لما يتطلبه الشخصية التي سيظهرون بها خلال أحداث هذه الأعمال الدرامية.



منى زكي مسلسل تحت الوصاية

منى زكى

تعود النجمة منى زكى إلى دراما رمضان المقبل بمسلسل تحت الوصاية المكون من 15 حلقة، المقرر عرضه على قناة DMC، وتظهر منى زكى بالحجاب ضمن أحداث العمل، حيث تجسد شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وبعد وفاة زوجها تنتقل إلى دمياط وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف وتضطر للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين.



منة فضالى مسلسل سره الباتع

منة فضالى

تشارك النجمة منة فضالى في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول جعفر العمدة مع محمد رمضان وتجسد خلاله شخصية نرجس وهى إحدى زوجاته، والثانى "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف وتجسد في أحداثه شخصية فاطمة، ورغم اختلاف طبيعة الشخصيتين تمامًا إلا أن العامل مشترك هو ظهور منة مرتدية الحجاب في العملين.



مي كساب بصحبة محمد رمضان فى مسلسل جعفر العمدة

مى كساب

تظهر النجمة مي كساب ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة DMC، إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى "ثريا" خلال أحداث العمل، وتظهر بالحجاب لما يتطلبه شخصيتها.



نيللي كريم مسلسل عملة نادرة

نيللى كريم وجومانا مراد

تشارك النجمتان نيللي كريم وجومانا مراد، في شهر رمضان بمسلسل "عملة نادرة" المقرر عرضه على قناة CBC، حيث ترتدي نيللى كريم الحجاب بالشخصية التي تقدمها وتجسد دور سيدة تدعى (نادرة) وهي امرأة صعيدية، كما تظهر النجمة جومانا مراد في شخصية سيدة صعيدية وهو الدور الذى يتطلب ارتدائها الحجاب.



جومانا مراد مسلسل عملة نادرة

نجلاء بدر وهالة صدقي

تجسد الفنانة نجلاء بدر ضمن أحداث مسلسل "سره الباتع" حيث ترتدى الحجاب بتجسيدها شخصية فتاة ريفية قليلة الوعي، وتخوض به السباق الرمضانى المقبل، كما تظهر الفنانة هالة صدقي بالحجاب ضمن أحداث العمل الذى يعرض في رمضان على قناة الحياة، ويقوم بإخراجه خالد يوسف.



نجلاء بدر مسلسل تحت الوصاية