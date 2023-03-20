شكرا لقرائتكم خبر عن هنا إبراهيم يسرى: فخورة بغنائى أمام الرئيس السيسي فى احتفالية تكريم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنا إبراهيم يسرى، بعد غنائها "أنتى قدها" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، "فخورة جدا بغنائى أمام رئيس الجمهورية في احتفالية تخص المرأة، وكنت سعيدة جدا واللحظات عدت عليا بكل فخر وانبهار".

وأضاف هنا يسرى، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، "الاحتفالية كانت أكثر من رائعة اليوم، وكمان الغناء بجانب النجم الكبير مدحت صالح كنت فى قمة سعادتى وحضرنا للأغنية منذ فترة كبيرة، وكانت الكواليس أكثر من رائعة، وطلعت بالشكل العظيم أمام الرئيس".

وشهدت فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينته، عرض أغنية "أنتى قدها"، من أداء الفنان مدحت صالح والفنانة هنا يسرى.

ويحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.