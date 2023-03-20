شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الكتيبة 101 بداية شهر رمضان وحرب بالثلث الأخير على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة ON مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة بداية شهر رمضان الكريم، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "حرب" يتواصل تصويره حالياً على قدم وساق، وهو بطولة النجمين أحمد السقا ومحمد فراج، وتأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، أسند مسئولو المسلسل تصوير الوحدة الثانية للمخرج بيتر ميمى، إضافة إلى الوحدة الأساسية للمخرج أحمد نادر جلال، وذلك لسرعة إنجاز تصوير االعمل.

يشار إلى أن أحمد السقا شارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" – القرار، مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكى، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج بيتر ميمى .

أما الفنان محمد فراج شارك كضيف شرف فى مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين.