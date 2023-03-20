شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أحمد حلمى مع المسلسلات الإذاعية خلال 16 عام بينهم 5 أعمال مع منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النجم أحمد حلمى، أحد أهم نجوم الوطن العربى فهو ممثل له مكانة خاصة في قلوب محبيه من الجمهور الذى يكن له كل الاحترام والثقة في اختيار أعماله، ولم يأتي هذا من فراغ فالوصول للنجاح كان لابد من كفاح وهو ما قدمه خلال مشواره الفني الكبير، فبمجرد ظهوره على الشاشة يضفى حالة من البهجة والسعادة، ورغم ابتعاده عن الدراما التليفزيونية وقلة تواجده فيها، إلا أنه في كل عام يحرص على التواجد فى موسم رمضان كل عام بمسلسل إذاعى ينتظره دائما الجمهور للاستمتعا به قبل الإفطار.





ويستعد النجم أحمد حلمى، للمشاركة الماراثون الرمضانى لعام 2023، من خلال مسلسل إذاعى بعنوان "مطلوب عريس" برفقة الفنانة هنا الزاهد، إذ يتشارك الثنائى للعام الثانى على التوالى، حيث قدما سويا العام الماضى المسلسل الإذاعى "العصمة فى إيدى"، وشاركهما بطولته إدوارد، مى كساب، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين.





بداية أحمد حلمى مع المسلسلات الاذاعية كانت منذ عام 2007 من خلال المسلسل الاذاعى "صلاح الخير" وشاركه في بطولته هنا شيحة وعزت أبو عوف وادوارد وميمى جمال، وتدور قصته حول صلاح الخير عاشق الهندسة بالصدفة ويعثر صلاح على تصميم هندسي فاشل للمهندسة ياسمين ابنه المهندس حازم الحريري، ويقوم صلاح بتعديل الرسم الهندسي حسب رؤيته ويبحث عنها لكي يعيد لها التصميم وعند مكان الالتقاء تحدث مفارقات طريفة وكوميدية.

وانطلق أحمد حلمى في المشاركة الدرامية من خلال الإذاعة في شهر رمضان وخارجه، حيث قدم خلال مشواره الكثير من الأعمال الاذاعية منها، يا خميس يا جمعة، يا أنا يا انت، اطلبينى من بابا، جرى ايه يا عمر، زكى لاكى، ازمة نفسية، احنا صغيرين اوى يا ماندو، مين معايا، وش في وش، لمس أكتاف، العصمة في ايدى".





ورغم قلة الأعمال التي جمعت النجم أحمد حلمى بزوجته النجمة منى زكى إلا أنهما اجتمعا سويا من خلال 5 مسلسلات إذاعية منذ عام 2010 وحتى 2017، وهم ، مشاكسة حرة، منحوس ونصف، فيلا الباشا، عايش بطولو، وأخر عمل إذاعى جمعهما كان مسلسل شطة هندى.