بمواقف مؤثرة .. نجوم الفن ينعون وفاة الفنانة لبنى محمود

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 05:47 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة لبنى محمود، التي رحلت عن عالمنا مساء يوم أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض .

فجاء من بين هؤلاء النجوم، الفنان محمد ثروت الذي استذكر موقفا جمعه بالفنانة الراحلة من كواليس تصوير أحد المشاهد بفيلم “بنك الحظ” الذي تعاونا في بطولته وكانت تقوم بضربه به .

نشر محمد ثروت صورة لخبر وفاة الفنانة لبنى محمود، وكتب في تعليقه عليه: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته .. فنانة محترمة ومبدعة وجميلة” .

تابع: “أتذكرها في مشهد مشهور في فيلم بنك الحظ واحنا بنصور بعد كل cut كانت بتعتذرلي وتطبطب علي كتفي وتقولي حقك عليا يا حبيبي أنا أسفة، وأنا أقولها ولا يهمك اضربي دا شغل يا روحي والمشهد عاوز كدا .. رحم الله الفنانة لبني محمود .. أم صالح” .

فيما شارك الفنان أكرم حسني صورة جمعته بالفنانة الراحلة في فيلم “بنك الحظ”، وعلق عليها ناعيا إياها: “الله يرحمك يا أستاذة لبني .. هتوحشينا” .

كما نعت الفنانة يسرا وفاة لبنى محمود في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، فكتبت: “تميزت بدور الأم وأبدعت به، مواقفها الإنسانية يشهد لها الجميع .. وداعًا للرائعة لبنى محمود، تشرفت بمعرفتك والعمل معكي .. خالص العزاء لأسرتك” .

يذكر أن الفنانة الراحلة لبنى محمود كانت قد شاركت في عدد من الأعمال السينمائية البارزة، من أشهرها: “الناظر”، “أولي ثانوي”، “في بيتنا ضيف”، “الإنس والنمس”، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” وغيرهم .

وفي الدراما اشتهرت بأدائها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين هما مسلسل “العميل 1001” ومسلسل “حرب الجواسيس”

كما شاركت في مسلسل نيللي وشريهان وعايزة اتجوز وغيرها .. وكان مسلسل “موضوع عائلي” مع النجم ماجد الكدواني هو آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة لبنى محمود .