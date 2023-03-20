لبلبة بجانب الفنان الشهير الذي تزوجته غصبًا عن والدتها بعمر 17 سنة!!.. شاهد صور نادرة من حفل الزفاف

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 05:47 مساءً - تزوجت الفنانة لبلبة مرة واحدة في حياتها بعمر الـ17 عامًا، وكانت من الفنان حسن يوسف، وذلك قبل أن ينفصلا ويتزوج الأخير من الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وتعرف حسن يوسف على لبلبة في بداية الستينيات من القرن الماضي وأعجب بها منذ النظرة الأولي ووقع في غرامـها، وطلب منها الزواج

قصة زواج لبلبة وحسن يوسف

وكشفت لبلبة أن سر إعجاب الفنان حسن يوسف بها هو حبها الشديد لوالدتها، فقد كانت في بعض الأحيان تعتذر عن السفر والمشاركة في أعمال فنية كثيرة من أجل الاهتمام بها.

رفض والدتها الزواج

وبعد عدة لقاءات كشفت له لبلبة أن والدتها تراها صغيرة، فقد كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وبالفعل حينما تقدم لخطبتها رفضت والدتها الزواج.

لبلبة هددت والدتها بإنهاء حياتها بل ووصل الأمر إلى أن جمعت ملابسها وقررت أن يتم الزواج، فاضطرت والدتها إلى أن توافق على الزواج، واستمر زواجهما لمدة سبع سنوات.

وكان حفل زفاف حسن يوسف ولبلبة اسطوريا حضره كثير من الفنانين ومشاهير الصحافة وتصدرت أخباره وصوره جميع المجلات والصحف الفنية.

طلاق لبلبة وحسن يوسف

أثناء تصوير لبلبة لفيلم بنت بديعة في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصــة توحة، وأضاف المخرج حسن الإمام للفيلم قُبلة بينها وبين حسين فهمي، فاتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف تخبره فرفض الأمر، ووضعها أمام خيار بين القبلة والطلاق، وبالفعل وقع الطلاق بينهما.

لبلبة لم تتطرق في حديثها عن سبب انفصالها عن حسن يوسف لكنها قد كشفت في لقاءات لها من قبل أن السبب هو قبلة بأحد مشاهدها في فيلم مع حسين فهمي كانت السبب فى طلاقها.

حديث حسن يوسف عن سنوات زواجه من لبلبة

وفي لقاء لحسن يوسف بمجلة الكواكب في شهر مارس عام 1973، وذلك بعد شفائه من المعاناة التي وصفها بعد انفصاله عن لبلبة حتى بعد زواجه من شمس البارودي، تفاصيل علاقته بـ لبلبة وباح بأمور خطيرة، تبين خلالها أن طيلة فترة زواجهما لم تكن فترة سعيدة كما كان يظهر للجميع، مؤكدا صبرت صبر أيوب.

كان يعيش حسن يوسف فترة صعبة، حتى بعد انفصاله تأثر نفسيًا بشدة وكأن زواجه من لبلبة كانت أزمة تعرض لها وخرج وشفي منها بأعجوبة.

وبحسب ما نشر في “الكواكب”، أحب حسن يوسف لبلبة إلى درجة كبيرة، كما قال إن زواجه كان مبنيًا على الحب الصادق والرغبة في العمل، وبالرغم من أن حسن لم يكن وسيمًا لكن خفة دمه جعلته يشكل ثنائيًا بارزًا مع سعاد حسني، وبالتالى أصبح فتى أحلام للكثير من الفتيات، قبل أن يعلن أنه سيركز على عمله ويتزوج من لبلبة، التي أحبها بشدة.

في البداية أوضح حسن يوسف أن حياته الزوجية لم تكن كما ظهرت للجمهور، وأنهما يعيشان في سعادة بالغة، حيث عانى في بداية زواجه من لبلبة، وظلت حقوقه ضائعة، لا حنان يبعث الدفء ولا استقبال في آخر النهار يعوضه عن عناء العمل، لكنه كما قال “فضلت صابر علشان بحبها”.

أما الأمر الذي كان أكثر معاناة بالنسبة له، وكان كفيلًا بإنهاء حياته الزوجية مبكرًا، هو تدخل والدتها المستمر في كل شئون حياتها ابنتها الفنية والزوجية، دون مراعاة لمشاعر الزواج.

أكد حسن يوسف أن جميع محاولاته فشلت مع الزوجة ووالدتها، ولكنها لم تستجب حتى لطلبه البسيط وهو أن تتنازل عن 25% من نشاطها الفني، حتى يتيح لها بعض الوقت لبيتها وزوجها وللطفل الذي كان يتنمى إنجابه.

ومضت السنوات والصورة البراقة أمام الجميع مستمرة، بينما الحياة قاتمة بينهما، وأوضح حسن يوسف أن حديث الناس عن سبب انفصالهما غير حقيقي، ووضعه في حالة نفسية جعلته كاد أن يفقد صوابه، وهو ما انعكس على تصرفاته مع زوجته الجديدة شمس البارودي التي تزوجها بعد انفصاله عن لبلبة، ورأى أنها تريد تكريس حياتها من أجل راحته.

ما لا تعرفه عن لبلبة

تبلغ لبلبة من العمر الآن 77 عامًا قضت أكثر من 71 عاماً منه في الفن، بعد أن اكتشفها الكاتب، أبو السعود الإبياري، عام 1951 ومنحها دوراً في فيلم “حبيبتي سوسو”، وكانت طفلة لم تتجاوز السادسة، فأطلق عليها اسم “لبلبة” كنوع من الدلع والإيحاء لطلاقة لسانها وشقاوتها، وقدرتها العجيبة في تقليد الفنانين.

أما اسمها الحقيقي فهو “نينوشكا مانويل كوبيان”، وولدت في القاهرة عام 1945 لعائلة من أصول أرمنية، وهي ابنة عمة الفنانتين لبلبة والطفلة فيروز، وقد ظهرت عليها علامات الموهبة مبكراً، مثلما ظهرت على قريبتيها، فعملت في فرق استعراضية قبل أن تلتقطها السينما،

تثم بدأت في مسيرة طويلة، كان نتيجتها عدد كبير من الأفلام الناجحة، حيث يتجاوز رصيدها الفني حاليًا أكثر من تسعين عملاً، أشهرها: “السكرية، في الصيف لازم نحب، شيء من الحب، احترس من الخط، الشيطانة التي أحبتني، خلي بالك من جيرانك، عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوتو، البعض يذهب للمأذون مرتين، وغيرها.

كما لا يمكن الحديث عن مسيرتها دون الحديث عن ذلك الثنائي الجميل الذي شكلته مع الفنان عادل إمام في عدد كبير من أعماله.

من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى موهبة لبلبة الغنائية، فقد كانت تمتهن الغناء أيضًا وأصدرت ثلاثة البومات بصوتها هي: خطفوا حبيبي، بابا حبيبي، وبنت مصر الجديدة، كما قدمت أغنية في فيلم عجايب يا زمن عام 1974.

وقد كانت لبلبة دائماً رمزاً الفتاة الشقية والقوية، في آن واحد، وتألقت خلال كل هذه السنوات في أدوارالكوميديا بشكل خاص، وهو المنهج الذي يتلاءم مع خفة ظلها على الرغم من تقدمها في السن، لتصبح، اليوم، واحدة من أشهر الفنانات العربيات اللواتي يحق لهن، وهن يحتفلن بعيد ميلادهن، الاحتفاء، أيضاً، بقدرتهن على الاستمرار في الفن والبقاء تحت الأضواء.

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