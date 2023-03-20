كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 05:47 مساءً - أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز منذ قليل وفاة والد زوجته في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” . تضمن المنشور صورة تجمع محمد محمود عبد العزيز بوالد زوجته الراحل، أرفقها بتعليق ناعيا إياه ومطالبا الجمهور بالدعاء له . فكتب محمد محمود عبد العزيز قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل إلى رحمة الله حمايا العزيز الرجل المحترم الحاج عبد الكريم” . تابع: “اللهم ثبته عند السؤال .. نسألكم الفاتحة والدعاء .. نسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللحاج عبد الكريم ولكل من رحلوا عنا” . كما نعى المنتج ريمون مقار وفاة والد زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” . فقال:”توفى إلى رحمة الله اليوم الحاج عبد الكريم حما أخويا محمد محمود عبد العزيز ووالد أختى سارة .. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته .. رجاء الدعاء له بالرحمة” .

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان محمد محمود عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.