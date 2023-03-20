بالحجاب مجددًا.. شاهد أحدث ظهور للفنانة إلهام شاهين وإبنة شقيقتها تؤديان مناسك العمرة بعد حفل أنغام!!.. صور

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 05:47 مساءً - شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع “إنستجرام“، صورًا من أداء فريضة العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، ولاقت الصور من داخل الحرم المكي إعجاب جمهورها.

وعلّقت إلهام شاهين على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام لها ولابنه شقيقتها: “السعودية، مكة المكرمة”، وظهرت الفنانة بحجاب كامل، وإلى جانبها إلهام الصغيرة.

تعليقات إيجابية من الجمهور

وتوالت التعليقات على الصور، ومنها “عمرة مقبولة إن شاء الله وادعي لنا في رمضان ان شاء الله جايين إن شاء الله، وما شاء الله ربنا يتقبل، وتقبل الله طاعتكم وعمرة مقبولة إن شاء الله تعالى”.

وكتب رابع: “جميلة جدا بالحجاب ما شاء الله تبارك الله عمرة مقبولة يا رب وعقبال الحج وربنا يكتبهالنا جميعا ببركة الصلاة والسلام على رسول الله، صل الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين”.

إلهام شاهين في حفل أنغام

الجدير بالذكر أن النجمة إلهام شاهين، شاركت خلال تواجدها في السعودية، بحضور حفل ذكريات مع هاني شنودة، وأيضًا حفل المطربة أنغام، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

وكتبت إلهام شاهين في رسالة محبة وتهنئة لأنغام بعد تكريمها في الحفل قائلة: “صديقتى الغالية أنغام شرفتي الفن المصرى والعربى فخورة بيكى جدا أسعدتينا بليلة طرب رائعه فى ليلة صوت مصر .. يا أجمل و أرقى و أرق الفنانات”.

إلهام شاهين خارج المارثون الرمضاني 2023

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة إلهام شاهين، سبب عدم مشاركتها في ماراثون رمضان 2023 المرتقب، موضحة أنها رفضت عدد من الأعمال الدرامية بسبب عدم اكتمال السيناريو.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو.

وتابعت: بيقولوا لي خدي 5 أو 10 حلقات وخشي صوري من أصل 30 حلقة واتعاملي، أنا عايزة حلقات كاملة وأقعد أعمل بروفات وأشوف فنانين وجلسات عمل مع المخرج والمؤلف لكن مفيش الفرصة دي.

وعلى جانب آخر، أكدت إلهام شاهين، أن كل الفنانين الذين ينتجون يتعرضون لخسائر، مطالبة بوجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصري.

وطالبت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر، بالمزيد من الحريات في الموضوعات، قائلة إن الصناعة الفنية لديها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، وموضحة أنها تقصد الحرية المسؤولة وليست الحرية المنفلتة.

إلهام شاهين توجه رسالة دعم لـ منى زكي

هذا وقد حرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه رسالة دعم للفنانة منى زكي بعد تصدرها الترند بسبب البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، حيث تليقها انتقادات اعتبرت مظهره في هذا المسلسل “إساءة للمرأة المصرية بشكل عام وللحجاب بشكل خاص”، مطالبين باعتذار رسمي وتوضيح.

وقالت إلهام شاهين:” منى زكى فنانة رائعة ومتمكنة من أدواتها وبتعرف تختار أدوارها، ولذلك لها تأثير كبير، وهذا ما يخشاه من يهاجموها”.

إلهام شاهين لـ منى زكي: “لا تلتفتي ولا تعطى أهميه للهجوم”.

وأكدت: “ما يحدث مع منى زكي دليل على قوة الفن وتأثيره، وأقول لها تأكدي إن مسلسلك سيكون الأعلى مشاهدة فى رمضان، لإن هذا ما حدث معى العام الماضى هاجمونى بشدة لما نزلت صورتي على بوستر مسلسل (بطلوع الروح) عشان لابسه الزي الداعشي هذا الهجوم جعل المسلسل رقم 1 فى الـ top ten الأعلى مشاهدة على شاهد”.

وأضافت: “لا تلتفتي ولا تعطى أهمية للهجوم، إنتى الأهم والأعلى.. مبروك مقدمًا وننتظر المسلسل بكل شغف”.

أعمال إلهام شاهين

وشاركت إلهام شاهين في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل بطلوع الروح، بالتعاون مع العديد من الفنانين من بينهم منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، هاجر السراج، وغيرهم من الفنانين والمسلسل من إخراج كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبية.

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