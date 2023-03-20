كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 05:47 مساءً - شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” لقطات من احتفالها بعيد ميلادها، والتي احتفلت به في مدينة دبي .
نشرت بوسي شلبي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل عيد الميلاد الذي غلب عليه الطابع والأجواء الأسبانية .
فظهرت بوسي شلبي برفقة عدد من نجمات الفن وهن يرتدين فساتين “الفلامنكو”، ويضعن وردة حمراء كبيرة في شعرهن .
حيث حرصت كلا من الفنانات: صفية العمري، سوسن بدر، بوسي، نبيلة عبيد وشذى حسون والمخرجة إيناس الدغيدي على التواجد والاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم بوسي شلبي .
كانت هذه تفاصيل خبر في أجواء أسبانية وبفساتين “الفلامنكو” .. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجمات الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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