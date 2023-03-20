في أجواء أسبانية وبفساتين “الفلامنكو” .. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجمات الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 05:47 مساءً - شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” لقطات من احتفالها بعيد ميلادها، والتي احتفلت به في مدينة دبي .

نشرت بوسي شلبي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل عيد الميلاد الذي غلب عليه الطابع والأجواء الأسبانية .

فظهرت بوسي شلبي برفقة عدد من نجمات الفن وهن يرتدين فساتين “الفلامنكو”، ويضعن وردة حمراء كبيرة في شعرهن .

حيث حرصت كلا من الفنانات: صفية العمري، سوسن بدر، بوسي، نبيلة عبيد وشذى حسون والمخرجة إيناس الدغيدي على التواجد والاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم بوسي شلبي .