شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى "كارت أحمر" على الراديو 9090 فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنانان رنا رئيس عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعى "كارت أحمر"، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على "الراديو 9090" الساعة 3.20 عصراً، والمسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.

يذكر أن "الراديو 9090" أعلن تقديم 3 مسلسلات كوميدية خلال شهر رمضان المقبل، وهم "أحلام شهرزاد" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، و"كارت أحمر"، ومسلسل "مين فى دول؟" بطولة إيمان السيد، ومحمد نشأت، إلى جانب عدد كبير من البرامج التاريخية والدينية والفنية المتنوعة التى يقدمها الراديو طوال شهر رمضان المبارك. كشفت رنا رئيس خلال مؤخراً خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc عن عدم تفاعلها على مواقع التواصل الاجتماعى خلاف الآخرين معقبة :"الشارع بيعرفنى النجاح صح على وجوه الجمهور، ولكن السوشيال ميديا حد بيكتب حاجة مش شايف شكله ولا هل هو بيقولها من قلبه ولا كلام مش حقيقى"، مضيفة : "وليا 5 سنوات بمثل ولكن كل اللى أنا فيه رزق من عند ربنا". وأضافت: "والدتى صريحة جدا معايا لأبعد الحدود وأكبر نقاد ليا، ولو شافت مشهد مش كويس بتقولى كنت المفروض تعملى كدة."، لافتة إلى أنه تشارك فى فيلم بعيد الفطر مع الفنان على ربيع، فيما أنها لم اشارك فى عمل فنى فى شهر رمضان المقبل.