شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى تترات محمد منير "ماركة مسجلة" من عام 1976 إلى 2023.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكينج محمد منير يستمتع به عشاق فنه خلال شهر رمضان المقبل، من خلال مشاركته بغناء أغانى تترين مسلسلين مختلفين، فى مفاجأة سارة لكل محبيه وجمهوره، حيث سجل منير مؤخراً أغنية تتر مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللى كريم والذى تدور أحداثه فى اطار صعيدى، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وسجل منير أيضاً أغنية تتر مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، حيث نشر الأخير صور تجمعه مع منير والملحن وليد سعد أثناء تسجيل الأغنية وعلق: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقى فى الموسيقى الشرقية وكلمات مصطفى إبراهيم شاعر هذا الزمان، رأيى إن هذه الأغنية ومشاهدها فى المسلسل هى أكثر ما سيبقى فى وجدان الناس.

وعلى مدار تاريخ الكينج محمد منير الغنائى، قدم العديد من أغانى تترات الأعمال الفنية والتى ستظل محفورة في وجدان عشاق فنه، ويستعرض الخليج 365 يستعرض أهم التترات التي قدمها الكينج منذ عام 1976 حتى وقتنا هذا.

أغنية "فين الحقيقة" تتر مسلسل اللسان المر

أغنية تترمسلسل "جمهورية زفتى"

أغنية تتر مسلسل "نافذة على العالم"

أغنية تتر مسلسل "أحلام عادية"

أغنية تتر مسلسل "الرجل والحصان"

أغنية تتر مسلسل "أهلا جدو العزيز"

أغنية تتر مسلسل "أوراق مصرية"

أغنية تتر مسلسل "مكان على الأرض"

أغنية تتر مسلسل "المغني"

أغنية تتر مسلسل "الهروب"