فن ومشاهير

جينيفر لوبيز تدعم زوجها بن أفليك بالترويج لفيلمه الجديد Air.. صور

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القاهرة - سامية سيد - توجهت جينيفر لوبيز إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار دعمها لزوجها بن أفليك، حيث نشرت المغنية البالغة من العمر 53 عامًا، عدة لقطات للممثل البالغ من العمر 50 عامًا، من العرض الأول لأحدث أفلامه Air في مهرجان SXSW السينمائي في أوستن، تكساس، بالإضافة إلى لقطات من الإشادة الإيجابية.

Showing off her man: Jennifer Lopez, 53, posted several snaps of her husband Ben Affleck, 50, at the premiere of his latest flick Air as well as screenshots of the positive reception

شاركت ممثلة Marry Me لقطات لشريكها الوسيم الذي ظهر على السجادة الحمراء، ويروي Air قصة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان وتاريخ حذاء Nike Air Jordan الرياضي، وشارك في الفيلم النجوم مات ديمون وفيولا ديفيس وكريس تاكر.

كشف النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار بن أفليك عن العديد من الأسرار التي تتعلق بحياته الشخصية وعن مشاريعه المستقبلية وذلك في تصريحات لموقع "The Hollywood Reporter"، وتحدث "أفليك" في حواره مع الموقع عن علاقته الوطيدة التي تجمعه بزوجته المغنية العالمية جينيفر لوبيز وعن مدى تأثيرها على فيلمه الجديد الذي سيشارك خلاله كممثل وكمنتج، ومساعدتها في الوصول للطريقة المثلى لتقديم الفيلم بأفضل صورة ممكنة".

Positive reception: She also posted a positive film review from IndieWire that was posted after the premiere of Air at SXSW on Saturday night

كما تحدث عن أن الفيلم الجديد والذي ستدور أحداثه حول مؤسس شركة عالمية تحمل علامة تجارية شهيرة وبالأخص عن الفترة التي تعاقدت خلالها مع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بالثمانينات، وتخصيص قسم يحمل شعاره وهي كلمة "Air" والتي تحقق الملايين من المبيعات حول العالم.

'Yass!' She highlighted the phrase, 'one of the best sports movies ever made', as well as underlined the A+ grade the biopic received from the film industry and review publication

واستكمل أفليك الحديث عن أحد أبطال الفيلم وهو النجم مات ديمون والذي يشارك أيضاَ كممثل ومنتج بأحداث الفيلم وعن العلاقة الوطيدة التي تجمعه به وعن الأفلام التي شاركا فيها معاً وبداية مشواره الفني معه وفوزهما بأول أوسكار لهما كأفضل سيناريو عن فيلم "Good Will Hunting" عام 1997.

وعن علاقته بـ مايكل جوردان قال إن تربطه وزوجته جينيفر لوبيز علاقة صداقة قوية به، كما وصفه بـ"الأسطورة" وانه أيقونة حقيقية في عالم ولاعب حطم العديد من الأرقام القياسية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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