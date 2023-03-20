شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تدعم زوجها بن أفليك بالترويج لفيلمه الجديد Air.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت جينيفر لوبيز إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار دعمها لزوجها بن أفليك، حيث نشرت المغنية البالغة من العمر 53 عامًا، عدة لقطات للممثل البالغ من العمر 50 عامًا، من العرض الأول لأحدث أفلامه Air في مهرجان SXSW السينمائي في أوستن، تكساس، بالإضافة إلى لقطات من الإشادة الإيجابية.

شاركت ممثلة Marry Me لقطات لشريكها الوسيم الذي ظهر على السجادة الحمراء، ويروي Air قصة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان وتاريخ حذاء Nike Air Jordan الرياضي، وشارك في الفيلم النجوم مات ديمون وفيولا ديفيس وكريس تاكر.

كشف النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار بن أفليك عن العديد من الأسرار التي تتعلق بحياته الشخصية وعن مشاريعه المستقبلية وذلك في تصريحات لموقع "The Hollywood Reporter"، وتحدث "أفليك" في حواره مع الموقع عن علاقته الوطيدة التي تجمعه بزوجته المغنية العالمية جينيفر لوبيز وعن مدى تأثيرها على فيلمه الجديد الذي سيشارك خلاله كممثل وكمنتج، ومساعدتها في الوصول للطريقة المثلى لتقديم الفيلم بأفضل صورة ممكنة".

كما تحدث عن أن الفيلم الجديد والذي ستدور أحداثه حول مؤسس شركة عالمية تحمل علامة تجارية شهيرة وبالأخص عن الفترة التي تعاقدت خلالها مع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بالثمانينات، وتخصيص قسم يحمل شعاره وهي كلمة "Air" والتي تحقق الملايين من المبيعات حول العالم.

واستكمل أفليك الحديث عن أحد أبطال الفيلم وهو النجم مات ديمون والذي يشارك أيضاَ كممثل ومنتج بأحداث الفيلم وعن العلاقة الوطيدة التي تجمعه به وعن الأفلام التي شاركا فيها معاً وبداية مشواره الفني معه وفوزهما بأول أوسكار لهما كأفضل سيناريو عن فيلم "Good Will Hunting" عام 1997.

وعن علاقته بـ مايكل جوردان قال إن تربطه وزوجته جينيفر لوبيز علاقة صداقة قوية به، كما وصفه بـ"الأسطورة" وانه أيقونة حقيقية في عالم الرياضة ولاعب حطم العديد من الأرقام القياسية.