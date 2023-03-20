شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يختتم فعالياته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فعالياته اليوم الاثنين، حيث يقام حفل الختام بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

وكان قد شهد مراسم حفل الافتتاح والذي قدمته الإعلامية هالة الحملاوي بأغنية " في عيون السينما "وهي من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي وأخرج الحفل هشام عطوة حيث تم إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة الـ24 ، وتم تسليم التكريمات للمخرج الأيرلندي المعروف "مارك كازينز والمخرج ومدير التصوير الكبير "محمود عبدالسميع" والناقد "علي محمود".

وعقب الإعلان عن أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة تم عرض فيلمين من الأفلام التي قام مهرجان الاسماعيلية بترميمها وهي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم " للمخرج داود عبدالسيد والذي يناقش آثار التعليم المجاني علي المناطق الريفية في مصر ايضا النسخة المرممة لفيلم " مقدمة حامد سعيد"للمخرج محمود عبد السميع والذي يتناول حياة الرسـام والمفكر المصري حامـد سـعيد .

وشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلماً من 50 دولة منهم 16 فيلم تسجيلي طويل و 14 فيلم تسجيلي قصير روائي قصير و18 فيلم تحريك و17 فيلم من افلام الطلبه كما يعرض 4 أفلام للمكرمين و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضا يعرض 17فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جدا و4 افلام في برنامج افلام البورتريه بالاضافه لفيلمين خارج المسابقة أيضا يحتفي المهرجان بالسينما الالمانيه ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 افلام .

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر ان تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.