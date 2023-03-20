شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج ريمون مقار، عن وفاة حما الفنان محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا:"توفى الى رحمه الله اليوم الحاج عبد الكريم حما اخويا محمد محمود عبد العزيز ووالد اختى سارة الله يرحمه و يدخله فسيح جناته رجاء الدعاء له برحمه".



ريمون مقار

وكان قد كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن اسم شخصيته في مسلسل "حضرة العمدة"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتبت قائلا: "سعيد جدًا بوجودى بين كل هؤلاء النجوم أمام الكاميرا وخلفها وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب حضراتكم جميعًا إن شاء الله اللهم أكرمنا واكتب لنا الخير دعوات حضراتكم الأستاذ حافظ في المسلسل".

ويشارك في مسلسل حضرة العمدة بجانب روبى، كل من: بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.