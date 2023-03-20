رانيا يوسف عن أحمد الفيشاوي: “أنا أكبر منه ب 3 أو 4 سنين مش قصة يعني”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 03:50 مساءً - تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة في أولى حلقات برنامج “حبر سري” في موسمه الجديد بشهر رمضان 2023، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويذاع على قناة “القاهرة والناس” .

وأذاعت قناة “القاهرة والناس” البرومو الدعائي للحلقة، والتي ظهرت به وهي تتحدث عن عدد من الموضوعات التي تخص حياتها الخاصة والفنية وبعض الأزمات التي مرت بها .

فعلقت رانيا يوسف على الأنباء التي كانت قد ترددت من قبل حول ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي بعد ظهورهما معا بشكل مقرب في صور تم التقاطها لهما بمناسبة العام الجديد وفارق العمر بينهما، وقالت: “احنا مش أكبر أوي يعني، أنا أكبر 3 أو 4 سنين مش قصة يعني” .

كما تحدثت عن خلافها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس والذي وصل إلى القضاء بسبب أزمة حوارهما الشهير ببرنامج ”مع الفارس” على قناة “الرشيد” العراقية قائلة: “أنا استقبلته لإنه مكنش مصري واتحايل عليا إنه يعمل اللقاء ده علشان يتشهر في مصر ويشتغل” .

وعن أزمة فستانها الشهير الذي اشتهر ب “فستان البطانة” أكدت الفنانة رانيا يوسف على عدم ندمها على ارتدائه، مضيفة: “مش ندمانة أوي يعني، أنا كنت شايفة إنه عادي” .