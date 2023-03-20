شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الصفارة" أول رمضان و"تحت الوصاية" بالنصف الثاني حصرياً على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قناة DMC حصريا في رمضان عرض مسلسل "الصفارة" بداية رمضان المقبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بعيد عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور "فؤاد" الذى يعمل مرشدًا سياحيًا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

فيما يعرض في النصف الثاني من رمضان مسلسل "تحت الوصاية" حصريا على قناة DMC ، وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل فى مهنة الصيد ومواجهة التحديات التى تواجهها كامرأة فى محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التى تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.