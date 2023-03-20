شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت 44 أغنية فى أول حفل.. انطلاق جولة تايلور سويفت بعد غياب 5 سنوات "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جولتها الغنائية الأخيرة، أحيت المغنية العالمية تايلور سويفت أولى حفلاتها بولاية أريزونا، وذلك ضمن جولتها The Eras Tour الموسيقية، التي تستمر حتى أغسطس 2023.

واستمر حفل "تايلور" نحو 3 ساعات قدمت خلالها 44 أغنية متنوعة من ألبوماتها القديمة والجديدة، وخلال الحفل، اعتمدت تايلور عدة إطلالات تناسبت مع الرقصات التي قدمتها، وكانت أبرزها فستان باللون الوردي من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، وذلك وفقًا لما نشره موقع "fox6now".



تايلور سويفت تشعل المسرح

تفاصيل أول حفل في جولة تايلور سويفت

ومرت خمس سنوات على آخر جولة غنائية قامت بها تايلور سويفت، فيما أصدرت خلال هذه السنوات أربعة ألبومات، بما في ذلك ألبوم "الفولكلور" الحائز على جائزة جرامي.

من الواضح أن غيابها المباشر الذي فرضه الوباء كان مصدر إحباط، لأن أول ظهور لها كان مدته ثلاث ساعات وخمس عشرة دقيقة، غنت خلالهم 44 أغنية، وقالت سويفت للجماهير عندما صعدت إلى خشبة المسرح في الليلة الافتتاحية لجولتها في إيراس: "لا يمكنني حتى أن أتحدث عن مدى اشتياقي لكم".



تايلور سويفت تغني 44 اغنية

وكانت تايلور سويفت قد وعدت بأن يكون العرض "رحلة عبر مسيرتها الموسيقية" وكانت الرغبة في الحصول على التذاكر بكثافة لدرجة أنها تسببت في انهيار أنظمة Ticketmaster.

على الرغم من ذلك، حطمت الجولة الرقم القياسي لمعظم تذاكر الحفل التي باعتها المغنية في يوم واحد ، بقيمة 2.4 مليون دولار، وحضر حوالي 80 الف في ملعب ستيت فارم في ولاية أريزونا.



تايلور سويفت تقدم عرض مذهل في حفلها