شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور ريم مصطفى وعلاقتها بأحمد فهمى في مسلسل "سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة ريم مصطفى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، وتجسد ريم خلال أحداث العمل شخصية سارة التي تعمل مرشدة سياحية وتشترك مع أحمد فهمى فى البحث عن سر السلطان حامد وذلك من خلال ورقة قديمة بها العديد من الألغاز الخاصة بمقاومة السلطن حامد للحملة الفرنسية.

وانتهت ريم مصطفى يوم الأربعاء الماضى من تصوير دورها بالكامل في المسلسل المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وقدمت ريم مصطفى فى النصف الثانى من العام الماضى بطولة مسلسلين الأول "طير بنا يا قلبي" والذى شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، والثانى "دوبامين" من 15 حلقة وشارك فى بطولته محمد كيلانى وباسل الزارو وبسنت شوقى.

أما فى رمضان الماضى فعرض لريم مصطفى، مسلسل "suits بالعربى" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.



ريم مصطفى مع احمد فهمى وخالد سرحان وخالد يوسف



ريم مصطفى واحمد فهمى مع خالد يوسف



ريم مصطفى فى سره الباتع



ريم مصطفى مع المخرج خالد يوسف من كواليس سره الباتع



ريم مصطفى فى مشهد من سره الباتع