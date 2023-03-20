شاهد والدة حكيم ابنة البشوات للمرة الأولى.. لن تصدّق من تشبه من فنانات الزمن الجميل!!.. صور

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 02:51 مساءً - نشر المطرب الشعبي حكيم صورة له وهو شاب في سن صغيرة تجمعه بوالدته المتوفاة، وذلك عبر حسابه على موقع «إنستجرام»

وفي تعليقه عليها وجه رسالة لكل أم قائلًا: “ألف حب وتقدير لكل أم على قيد الحياة.. وألف رحمة ونور لكل أم فارقت الحياة، دي صورتي أنا وست الحبايب”.

واستطرد مطالبًا جمهوره بتقديم هدية لروح أمه فكتب: “ياريت كل اللي يشوف الصورة دي يقرأ الفاتحة على روحها ودي تبقى أحسن وأعظم هديه أقدمها ليها في يوم زي ده.. أشكركم”.

حكيم يتحدث عن والدته إبنة البشوات

وللمرة الأولى تم نشر صورة والدة الفنان المصري حكيم، والتي تنتمي إلى عائلة بشوات وارتبطت بوالده وكان وقتها يشغل منصب عمدة بإحدى قرى الصعيد.

الجمهور يشبه والدة حكيم بالفنانة هند رستم

حكيم، عرض صورة والدته للمرة الأولى خلال استضافته في «برنامج معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع عبر فضائية «سي بي سي»: «إن والدته تنتمي لإحدى أسر البشوات، ووالده عمدة ولذلك عارضا اتجاهه للفن وإن كانت والدته تحفزة عليه أحيانًا حتى يحافظ على صحته ويبتعد عن السجائر، ولكنها تعلن عن رفضه لهذا الأتجاه مع والده وتطالبه بمنعه من الغناء»، وقد ربطت بينها الإعلامية منى الشاذلي وبين الفنانة الراحلة ليلى مراد.

عائلة حكيم وزوجته

حكيم، تحدث خلال الحلقة عن أشقائه وهما ضابطان بالجيش المصري ونشر صور لهما للمرة الأولى، وقد ورث ثلاثتهم الأعين الزرقاء.

كما عرضت الحلقة صور لحكيم برفقة نجلية أحمد، وهو طالب بكلية الهندسة قسم بترول بلندن، وابنه الصغير عمر، ولديه ابنة وحيدة.

يُذكر أن الفنان المصري حكيم قد تزوج مرتين، ففي عام 1996م تزوج من أم أبنائه، ولكن تم الإنفصال بعد أن علمت بزواجه من سيدة أخرى، وإرتبط حكيم بعدها بمديرة أعماله وقتها «جيهان» بعد قصة حب جمعت بينهما، ولا زالت تلك الزيجة بينه وبينها مستمرة حتى الآن، وإعترف بأنها حب عمره وبأنها ساندته في حياته.

أشار المطرب حكيم أن زوجته الثانية السيدة “جيهان إسكندر” لها أكثر من أصل حيث أن والدها فنزويلي أمريكي بينما لها أصل يوناني وأصل مصري، وتعرف عليها الفنان المصري عندما عملت معه، فاستلطفها، وشعر أنها تبادله نفس المشاعر، فطلب منها الزواج.

معلومات عن حكيم

المطرب الشعبي “عبد الحكيم عبد الصمد كامل” من أبناء محافظة المنيا، يبلغ من عمره 59 عامًا، بدأ العمل بالمجال الفني منذ بلوغه سن العاشرة بحفلات المدارس مما زاد من شهرته في بلدته، انتقل إلي محافظة القاهرة لكي يبحث عن فرصة ينتقل من خلالها إلي عالم الشهرة والنجومية، حيث قام بالغناء في الأفراح والملاهي الليلية.

وروى حكيم في إحدي لقاءاته التلفزيونية، مشواره منذ طفولته وحلمه بالغناء إلى أن احترف تلك الهواية وتمكن حكيم من الغناء على أعظم المسـارح حول العالم، وكان من أبرز تلك المسارح التي ظل طيلة مشواره يحلم باعتلائه كان مسرح الأولمبياد في فرنسا الذي غنى عليه في عام 2017، ليكون حكيم أول مطرب مصري يعتلي خشبة ذلك المسرح طيلة 50 عامًا، بعد كوكب الشرق أم كلثوم التي غنت عليه في نوفمبر 1967.

الجدير بالذكر أن والـد حكيم حاول أن يبعده عن هذا الطريق لأنه كان عمدة البلد التي كانوا يعيشون بها ولكي يكمل دراسته ولكنه لم ينتبه إلي كلامه وظل مستمراً في طريقه الفني والعمل بالغناء.

من أبرز ألبوماته الغنائية منذ بدايته عام 1992 إلي الآن (اليومين دول – نار – نظرة – هايل – طمني عليك – افرض – تيجي تيجي – يامزاجو- كله يرقص).

آخر أعمال حكيم

وكان آخر أعمال الغنائية، أغنية “لذاذة” التي يعود فيها للتعاون مع الموزع الموسيقى طارق مدكور بعد ما يقرب من 20 عامًا، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى في أول تعاون بينهما تقول كلمات الأغنية: “جاني القمر وشوشني وشوشة، قالي تعالى عازمك على العشا، دة نعنشني القلب.. القلب، ده نعنشلي القلب نعنشه، لذاذة يلذ، مزاذة يمز، طعامة قيامة، ياعيني على العز، نمنمة منمنم سمسمة مسمسم، عوده متقسم هز ياوز”.

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