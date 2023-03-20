المحكمة تصدر حكمها النهائي في قضية سخرية مي العيدان من أحمد بدير

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 02:51 مساءً - قضت محكمة تمييز الجنح في الكويت يوم أمس الأحد بتأييد الحكم السابق الصادر في حق الإعلامية الكويتية مي العيدان بتغريمها مبلغ 500 دينار كويتي أي ما يعادل (1600 دولار) لصالح الفنان المصري أحمد بدير ورفض الطعن على هذا الحكم الذي قدمته من قبل .

وجاء هذا الحكم على خلفية مقاضاة أحمد بدير لمي العيدان بسبب تصريحاتها المسيئة عنه وعن ابنته ووصفها له ب ”الأقرع” والتنمر عليه، وذلك بعد نشرها صورة له ولإبنته سارة وقالت في تعليقها عليها: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير .. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع” .

وعلقت مي العيدان على الحكم الصادر ضدها في هذه القضية التي تعود إلى العام الماضي في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، فكتبت: “يا حليلك أحمد بدير فرحان بغرامة ٥٠٠ دينار لدولة أصلا مو لك” .

تابعت: “وليش ما قالولك محامينك إن الحكم بعدم جواز الدعوة المدنية إذا المحكمة ما عطتك قبول تعويضك .. منين هطلع فلوس يا جميل، ال ٥٠٠ باجر أدفعها الصبح مع أي مندوب، وأنت خليك تجري ورايا بالمحاكم وأنت عمرك ٧٧ سنة، ربنا يديك طولة العمر” .

وعلى الجانب الآخر خرجت “سارة” ابنة الفنان أحمد بدير بمنشور عبر حسابها على موقع “فيس بوك” للتعليق على هذا الحكم، جاء فيه: “الحمد لله .. كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي” .

أضافت سارة أحمد بدير: “شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد على رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمر وعدم الوقوف سلبًا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع” .