بعد غياب 10سنوات .. منى جبر نجمة فيلم “الحفيد” تكشف سبب ابتعادها عن الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 02:51 مساءً - كشفت الفنانة والإعلامية منى جبر عن سبب ابتعادها عن الفن والأضواء والظهور في الإعلام، معربة عن اشتياقها للجمهور ومؤكدة على أنها عند اتخاذها لهذا القرار كانت تشعر بتأديتها لدورها ورغبتها في منح الفرصة للجيل التالي .

أشارت منى جبر في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري إلى أنها لم تشعر بالملل أو الضيق في الفترة بعد ابتعادها عن كل شئ، نظرا لما لديها من اهتمامات أخرى ورعايتها لأولادها ثم أحفادها بعد ذلك .

وعن تميزها في مجال الإعلام إلى جانب التمثيل، قالت: “مكنش قصدي إن أنا أمثل، أنا كان هدفي أقدم شئ له قيمة للناس .. أنا كنت بمثل من وأنا صغيرة في المسرح وفي الجامعة وأما أتعرض عليا قولت ليه لأ، فجربت وحسيت إن فيه رد فعل طيب من الجمهور” .

https://www.facebook.com/watch/?v=753769359717052&t=267

وبسؤالها حول إن كانت على تواصل مع أيا من زملائها الفنانين أو الإعلاميين، أجابت: “أنا مش على تواصل مع حد تقريبا إلا قليلين جدا، اللي هما كانوا معايا من صغري لإن أنا لا بخرج ولا بروح” .

أضافت منى جبر: “أنا تشبعت بأضواء الناس الحلوة اللي كانت حوالينا في الوقت ده مش بس نجوميتي أنا، الناس دي اللي أضفت علينا كجيل كل حاجة حلوة” .

https://www.facebook.com/watch/?v=1234215773868278&t=0

يذكر أن منى جبر عملت كمذيعة في التليفزيون المصري في بداياته عام 1960، ثم انتقلت للعمل في السينما وشاركت في عدة أعمال، من أشهرها فيلم “الحفيد” وتجسيدها لشخصية “أحلام” .