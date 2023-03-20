شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تتألق فى حفل غنائى بـ لاس فيجاس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في مدينة لاس فيجاس، ضمن جولتها الغنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث كشفت نانسي من خلال حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" عن صور وفيديوهات من الحفل، وعلقت النجمة اللبنانية عليها: "إليكم لمحة عن الليلة الجميلة في فيجاس".



حفل نانسي عجرم في لاس فيجاس

وأطلت نانسي عجرم على جمهورها في المدينة الأمريكية الشهيرة بفستان أسود طويل مكشوف الكتفين، تميز بفتحة جانبية، وبفتحات في منطقة الخصر، وشاركها بعض فقرات الحفل المنتج الموسيقي العالمي مارشميلو.



نانسي عجرم برفقة مارشميلو



نانسي عجرم تتفاعل مع الجمهور

نانسي عجرم تطرح اغنية جديدة

وكانت قد طرحت النجمة نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

وطرحت النجمة نانسى عجرم، مؤخرًا أغنية "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.



نانسي عجرم علي المسرح