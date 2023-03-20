شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تعبر عن سعادتها بالمشاركة ضيفة شرف فى مسلسل "سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لشخصيتها في المسلسل الرمضاني "سره الباتع"، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة فى هذا المسلسل الضخم خلال السباق الرمضانى لعام 2023.

وعلقت الفنانة هالة صدقى، على الصورة قائلة: "سعيدة إنى أكون ضيفة شرف فى عمل ضخم مختلف، وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم في عمل ضخم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف، وبالطبع سعيدة برأيه لأنه من مخرج محترف وقدير أتمنى له وللشركة المنتجة كل التوفيق والنجاح".



هالة صدقي في سره الباتع



هالة صدقي