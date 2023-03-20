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شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تعبر عن سعادتها بالمشاركة ضيفة شرف فى مسلسل "سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لشخصيتها في المسلسل الرمضاني "سره الباتع"، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة فى هذا المسلسل الضخم خلال السباق الرمضانى لعام 2023.
وعلقت الفنانة هالة صدقى، على الصورة قائلة: "سعيدة إنى أكون ضيفة شرف فى عمل ضخم مختلف، وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم في عمل ضخم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف، وبالطبع سعيدة برأيه لأنه من مخرج محترف وقدير أتمنى له وللشركة المنتجة كل التوفيق والنجاح".
هالة صدقي في سره الباتع
هالة صدقي
يأتى هذا فيما تحدث المخرج خالد يوسف - فى وقت سابق - عن تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "سره الباتع" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، قائلًا: "شجعني لعمل دراما تليفزيونية لأول مرة هى الرواية نفسها لأديبنا الكبير يوسف إدريس فيها محتوى مع إنها قصة قصيرة ولكن محتواها مذهل".
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجى على: "هو مشروع أقدمت على عمله من 2019 واشتريت الرواية 3 مرات من عائلة يوسف إدريس، يعني مصمم عليها من 12 سنة، وكل دراما لها سكتها أى إنها ممكن تسمح تعملها 30 حلقة أو ممكن يكون فقط فيلم، وأنا مخترع الجزء الحاضر كله في العمل فهو تأليفي ومعالجة الرواية والرؤية الدرامية، وأنا عامل 60 شخصية عكس الرواية بها 3 شخصيات أساسية، واخترعت قصص حب وغرام وقصص حول الرواية تسمح لى بعمل 30 حلقة دون ملل، وأيضا عملت إيقاع سينمائي في هذه الدراما التليفزيونية ومفيش لحظة ملل وكأنه فيلم، ومستخدم كل تكنيك السينما في المعارك التي ستظهر على الشاشة".