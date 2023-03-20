شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان لبنى محمود مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الفنانة لبنى محمود إلى مسجد السيدة نفيسة وسط تجمع من أقاربها لأداء صلاة الجنازة عليها، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة .

الفنانة لبني محمود تخرجت من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه اوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

شاركت الفنانة لبني محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين همما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لبنى محمود كانت من خلال فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار