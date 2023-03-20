شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى محمود تنوعت أدوارها بين الجاد والكوميدى خلال 90 عملا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة لبنى محمود، التى قدمت خلال مشواره الفني الطويل ما يقرب من 90 عملا بالسينما والدراما والمسرح، استطاعت الفنانة لبنى محمود أن تضع لمسة خلال الأعمال، وقدمت العديد من الأدوار المتنوعة ما بين الدراما والكوميدى، فعلى الرغم من أن الكثير لا يعلم اسمها الحقيقى إلا أنه بمجرد رؤيتها تتذكر كل أعمالها التي قدمتها ورسمت بها الابتسامة على وجوه المشاهدين.



لبني محمود

كانت البداية الفنية للفنانة لبني محمود من خلال شخصية "دلال" التي قدمتها في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" عام 1985، وشاركت بعد ذلك في مسرحية "شارع محمد على" بطولة شريهان، وتوالت مشاركاتها في الأعمال الفنية من خلال السينما والدراما والمسرح.



الفنانة لبني محمود

اشتهرت الفنانة لبنى محمود بتقديم دور رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية جولدا مائير والتي قدمتها في مسلسل “حرب الجواسيس” عام 2009، فبجانب أدائها المميز كان للمكياج دور كبير في الوصول لشكل قريب من شخصية جولدا مائير الحقيقية، وقدمت نفس الشخصية مرة أخرى وتألقت خلالها من خلال مسلسل العميل 1001.

ورغم دورها الجاد في مسلسل "حرب الجواسيس" إلا أن أغلب أعمالها كانت تحمل طابعا كوميديا، فمن بين هذه الأعمال التي لا ننساه دورها في فيلم "الناظر" عام 2000 بطولة علاء ولي الدين، فكان للمشادة الكوميدية التي نشبت بينها وبين علاء ولى الدين عندما جسد دور امرأة لها طابع خاص لدى المشاهدين.



لبنى محمود فى دور جولدا مائير

قدمت الفنانة لبنى محمود الكثير من الأدوار التي تنوعت بين الأدوار الجادة والكوميدية، أبرزها "غرام وانتقام بالساطور، كريستال، سمكة و4 قروش، عرق البلح، أولي ثانوي، الشرف، راندفو، مافيا، النعامة والطاووس، الجزيرة، 678، بنك الحظ، الكنز، ورقة شفرة، وش سجون، أمن دولت، نيللى وشريهان، موضوع عائلى، فيلم واحد تانى" وغيرها.