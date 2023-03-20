هذه الطفلة كبرت لتصبح من أجمل الممثلات المصريات.. تزوجت عام 2003 من بطل رياضي شهير ووالدها من داخل الوسط الفني.. لن تتوقع هويتها !!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 12:54 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة علي السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولة لفنانة شهيـرة، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتها اللافته.

إنها الفنانة لقاء الخميسي التي نشرت صورة من طفولتها مع والدتها عبر خاصية حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

وظهرت “الخميسي” في تلك الصورة النادرة حيث كانت تحملها والدتها، وارتدت فستانًا باللون الأبيض مع تسريحة شعر طفولية، وأشاد الكثير من المتابعين ببرائتها وجمال ابتسامتها.

صورة نادرة من طفولة لقاء الخميسي مع والدتها

أصول لقاء الخميسي

وأعلنت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرًا في أحد البرامج التلفزيونية عن أصولها التي تمتد للحضارة الآشورية، وأكدت أن الحضارة الآشورية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين قديمًا، وقالت إنها أقدم من الحضارة الفرعونية.

صرّحت الخميسي أن أصولها نصف مصرية ونصف آشورية مشيرة إلى أن والدتها ليست مصرية ولكنها آشورية، وأكدت أن هذه الحضارة القديمة مازالت متواجدة ومحتفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة.

بدايات لقاء الخميسي

لقاء الخميسي فنانة مصرية من مواليد 15 مارس 1978 أي أنها تبلغ من العمر (45 سنة)، بدأت حياتها الفنية من خلال مجال الإعلانات، ثم اتجهت للمسرح، وشاركت فى مسرحية “تحب تشوف مأساة” التي كانت السبب في شهرتها، وبعدها شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية، والسينما.

أعمال لقاء الخميسي

ومن أنجح أعمال لقاء الخميسي، مسلسل “لحظات حرجة، قضية رأى عام، ناصر، ست كوم راجل وست ستات، الزوجة الرابعة، الأخوة أعداء، من أطلق الرصاص على هند علام، ضد الكسر والعديد غيرهم من المسلسلات، و آخرها مسلسل “إجازة مفتوحة”. وعن أشهر الأفلام التى شاركت بها “الخميسي” فيلم “عسكر فى المعسكر، حاحا وتفاحة، قلب جرئ، كذلك فى الزمالك، أرض أرض، الفارس والأميرة”، وغيرها.

لقاء الخميسي وعبد المنصف

تزوجت لقاء الخميسي من حارس المرمى محمد عبد المنصف عام 2003، حيث التقي بها عن طريق الصدفة بأحد المطاعم ووقع في حبها من النظرة الأولى، واستعان محمد عبد المنصف بصديقه الكابتن حسام حسن لكي يساعده في التعرف عليها وبالفعل تزوجا بعد شهور من هذا التعارف، ولديهما: (أدهم وآسر).

أبناء لقاء الخميسي

ودائمًا ما تعتبر لقاء الخميسي زوجها وأبنائها أولوية في حياتها بعيدًا عن عملها كممثلة الذي يأتي في المرتبة الثانية، كما تحرص دائمًا على نشر صور تجمعها بعائلتها في الكثير المناسبات والأعياد، ونشرت مؤخرًا صور تجمعها بنجليها الشابين وزوجها، وظهروا يرتدون نفس الملابس المستوحاه من أجواء الاحتفال برأس السنة، وعلقت علي الصور بـ “كريسماس سعيد.. عائلة أوسا”.

لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلادها

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن جلسة تصوير جديدة خصعت لها احتفالاً بعيد ميلادها الذى تزامن مع يوم الأربعاء الموافق 15 مارس، وظهرت لقاء مرتدية فستان أبيض ونشرت الصور على حسابها بموقع «إنستجرام».

وعلّقت الخميسي قائلة: “حتى الملكة ترفع إصبع قدمها، لكن المرأة الحكيمة تراقب الطريق..شكرًا لك يا الله على كل بركاتك لي ولعائلتي وعلى كل القوة التي تمنحها لي كل يوم .. أحبك”.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: “شبه الأميرات” ، “قمر وجميلة” ، “الملكة” ، “عروسة” ، “سندريلا” ، “ملكة جمال الشرق”.

لقاء الخميسي عضو لجنة تحكيم في مهرجان الأقصر

وكانت الفنانة لقاء الخميسي قد شاركت كعضو لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي أقيمت فى الفترة من 4 فبراير حتى 9 من نفس الشهر، وشارك فى عضوية لجنة التحكيم المنتج السينمائى بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبنانى الكبير إبراهيم العريس.

وفى سياق آخر، كٌرمت لقاء الخميسي من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما ضمن مكرمى الدورة الخامسة والتى أقيمت تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فى الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الماضى، حيث وقع الاختيار عليها كونها فنانة مسرحية بالأساس، ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي على الفضائيات

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:” أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص”.

وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ” :” أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات تطلعني لآخر سلمة بس أحياناً الدنيا بتقف”.

وتابعت لقاء الخميسي:” توقفت كثيرا عن العمل بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل ” أبواب الشك ” ورجعت في ” ضد الكسر ” وكنت ماضية ” إجازة مفتوحة ” وبعدين ” حتة من القمر “”.

وأكملت الفنانة المصرية لقاء الخميسي حديثها:” عام 2022 يمثل نقلة كبير لي لأنني قدمت 3 عمال بأدوار مختلفة “.

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