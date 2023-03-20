شكرا لقرائتكم خبر عن كتب الزمان اسمه.. على درفتين الباب.. برومو أغنية تتر مسلسل عملة نادرة للكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة العدل جروب البرومو الدعائى لتتر أغنية الكينج محمد منير لمسلسل عملة نادرة للنجمة نيللى كريم، المقرر عرضه فى رمضان 2023، ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، على فيس بوك، البرومو الدعائي لأغنية الكينج محمد منير، وفى بداية مقطع الأغنية يقول: "كتب الزمان اسمه.. على درفتين الباب" .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".