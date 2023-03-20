شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث عن العلم والحقيقة.. البرومو الرسمى لمسلسل رسالة الإمام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب سعدى - جوهر، البرومو الرسمى لمسلسل "رسالة الإمام الشافعى"، للنجم خالد النبوى والمقرر عرضه عبر 3 قنوات مختلفة، إذ يعرض عبر شاشة قناة "الحياة"، و"dmc"و"cbc"، فضلاً عن عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية خلال شهر رمضان.

وظهر خالد النبوى بشخصية الإمام الشافعي وسط الناس يعطي لهم النصائح، ومن الجمل التي قالها في البرومو "علينا أن ندون العلم بحرص حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور و الله يحفظ مصر وأهلها و أجعل أمة الإسلام في رباط إلى يوم الدين " كما ظهرت ابنته وهى تبكى وتريد أن ترى والدها كثيرا .

مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.