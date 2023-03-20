شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة زواج زكى فطين عبد الوهاب من سعاد حسنى لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب الأولى، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عامًا، وبجانب الأعمال الذى برع فيها زكي فطين عبد الوهاب إلا أن حياته كانت مليئة بالدراما أيضًا لا لكونه نجل كلاً من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب والنجمة الكبيرة ليلى مراد فحسب، ولكن للقصص الذى عاشها.

فواحدة من أهم تلك القصص هي زواجه من السندريلا سعاد حسنى خلال فترة من الفترات، وهي الفترة الذى تطرق لها فى تصريحات سابقة له بأحد البرامج التليفزيونية حينما قال إنه فاجأ والدته الفنانة ليلى مراد بطلب الزواج من الفنانة سعاد حسنى، فاندهشت من هذا الطلب ورفضت بشدة ولكنها كانت تحب سعاد حسنى، وكان السبب فقط في اعتراضها بسبب فرق العمر، وكنت أنا وقتها طالبا وهى نجمة كبيرة، وقضى معها 6 أشهر فقط وبعدها انتهت قصة الحب التى جمعت بينهما.

زكي فطين عبد الوهاب ولد في الثامن عشر من فبراير عام 1961 ودرس في المعهد العالي للسينما بدأ حياته الفنية كمخرج بعد تخرجه من المعهد عام 1983 قبل أن يتوجه للتمثيل ويقدم العديد من الأدوار الناجحة كانت حياته الشخصية مليئة بالأسرار.

وقدم زكى فطين عبد الوهاب العديد من الاعمال المهمة فى مشواره الفنى منها: "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، الفاجومى، سمارة، أهل كايرو، المواطن اكس، على كف عفريت، طرف ثالث، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".