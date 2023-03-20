شكرا لقرائتكم خبر عن "سام نيل" يعود إلى العمل من جديد بعد علاجه من سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى سام نيل بطل سلسلة Jurassic World، عن أنه يتلقى العلاج من سرطان الدم في المرحلة الثالثة، وصرح نيل قائلاً: "لقد أدركت أن المرض كان نوعًا ما يمنحني سببًا للعيش، حيث كنت أذهب إلى الفراش وأفكر، "سأكتب في مذكراتى عما يحدث وسيسليني."



سام نيل

وكان قد أعلن نيل لـ بي بي سي أنه تم تشخيص إصابته "بنوع شرس من سرطان الغدد الليمفاوية"، وصرح نيل قائلا: "لاحظت لأول مرة أن لدي غددًا متكتلة في رقبتى خلال الجولة الدعائية لـ فيلم Jurassic World Dominion خلال العام الماضي، ولـ هذا شعرت أنه على القيام بشيء ما، وفكرت،" هل أبدأ العمل على كتاب جديد؟، ولم أكن أعتقد أننى لدى موهبة الكاتب، واعتقدت أنني سأكتب بعض القصص، وسأشعر بالملل، ألأ أننى وجدت الأمر ممتعًا".

تم تشخيص نيل بسرطان الغدد الليمفاوية، وخضع للعلاج الكيميائي، ولكن عندما بدأ ذلك بالفشل، بدأ في استخدام دواء جديد للعلاج الكيميائي وأصبح الآن خاليًا من السرطان، ولكن سيبقى الممثل على الدواء الشهري لبقية حياته.

أكد ممثلوه لـ Entertainment Weekly أن نيل "في حالة جيدة وعاد إلى التصوير من جديد، في العمل الجديد Apples Never Fall، المقتبس من رواية Liane Moriarty الأكثر مبيعًا لعام 2021".



سام نيل

من ناحية أخرى سبق وأعلن كريس برات عن إمكانية تقديم جزء رابع من سلسلة Jurassic World السينمائية، وذلك بالتزامن مع طرح الجزء الثالث والأخير من السلسلة تحت اسم Jurassic World Dominion بـ دور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 10 يونيو من العام الماضى 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصريح كريس برات جاء رغم كشف المخرج كولين تريفورو أن سلسلة أفلام Jurassic World ستختتم مع Dominion، وتم تأكيد ذلك في أحدث المقاطع الدعائية والملصقات للفيلم، واصفا إياه بـ "نهاية العصر الجوراسي"، ومع ذلك، صرح برات قائلا:" أنا لا أمانع تقديم فيلم جديد من سلسلة Jurassic World".