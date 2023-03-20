شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يحيى حفلاً غنائيًا فى كاليفورنيا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وليد توفيق حفلاً غنائيًا في أمريكا بولاية كاليفورنيا، مساء اليوم الإثنين، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، طرحا أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.

كما طرح النجم اللبنانى وليد توفيق، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "مجرد سؤال"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، توزيع مصطفى عبد الرضى، ومن إخراج جاد شويرى.

ويتعاون وليد توفيق فى فيديو كليب "مجرد سؤال" مع المخرج جاد شويرى، والذى سبق أن تعاون مع من قبل فى أغنية "يا عسل"، و"دكتور بالحب"، وتعد الأغنية الجديدة بمثابة التعاون الثالث بينهما.