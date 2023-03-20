شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى على رحيل زكى فطين عبد الوهاب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، الذكرى الأولى لرحيل الفنان زكى فطين عبد الوهاب، حيث رحل عن عالمنا فى 20 مارس 2022، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

ولد زكي فطين عبد الوهاب فى 18 فبراير عام 1961 ودرس في المعهد العالي للسينما بدأ حياته الفنية كمخرج بعد تخرجه من المعهد عام 1983 قبل أن يتوجه للتمثيل ويقدم العديد من الأدوار الناجحة كانت حياته الشخصية مليئة بالأسرار.

وقدم زكى فطين عبد الوهاب العديد من الأعمال المهمة فى مشواره الفنى منها: "إسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، الفاجومى، سمارة، أهل كايرو، المواطن اكس، على كف عفريت، طرف ثالث، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".

زكى فطين عبد الوهاب حينما تعرف على سعاد حسنى كان فى فترة أثناء تدريبه بمعهد السينما على يد زوجها السابق المخرج على بدرخان في فيلم "أهل القمة"، والذى كانت تشارك في بطولته، وتقابلنا عدة مرات حتى قررنا الزواج، ولكنه لم يدم طويلة فقد انفصلنا بعد عدة أشهر ورغم رفض والدته الشديد لهذا الزواج إلا أنه تزوجها رغم عنها وحينما انفصلا أصبح الثنائي صديقين لسنوات عديدة

وفى تصريحات سابقة له بأحد البرامج التليفزيونية قال إنه فاجأ والدته الفنانة ليلى مراد بطلب الزواج من الفنانة سعاد حسنى، فاندهشت من هذا الطلب ورفضت بشدة ولكنها كانت تحب سعاد حسنى، وكان السبب فقط في اعتراضها بسبب فرق العمر.