شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يحيى حفلاً غنائيًا فى الأوبرا.. 7 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجباري حفلاً غنائيًا يوم 7 أبريل المقبل، على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويقدم الفريق خلاله نخبة كبيرة من أغنياتهم الشهيرة، منها "تقع وتقوم، فاكرة، للحزن أصول، صياد، مطلوب حبيب، ما تخافش، دى بتاعتك، يا ريتك معايا، نهايات الحكاوى، مساومات".

مسار إجباري تعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع

ويشار إلى أن فرقة مسار إجباري تأسست في عام 2005، اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية في أماكن مختلفة، فشاركوا في مهرجانات دولية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

كما شاركت الفرقة في عدة منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط وفيلم “ميكروفون” للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسكو.