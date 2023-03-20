وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 02:43 صباحاً - توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود مساء ,امس الاحد، بعد صراع مع المرض.

وسيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة يوم غد من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ودفنها بمدافن العائلة.

يذكر أن الفنانة الراحلة شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها أفلام صاحب الإدارة بواب العمارة، والإنس والنمس والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، ومسلسلات نيللي وشريهان، وموضوع عائلي وغيرها.

وقد حرص الفنان أكرم حسني، على نعي الفنانة الراحلة لبنى محمود التي تعاون معها في فيلم «بنك الحظ».

ونشر أكرم حسني عبر حسابه فيسبوك صورة جمعته بالفنانة الراحلة لبنى محمود، ورافقه في الصورة الفنان محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون»، وهي من كواليس الفيلم، وعلق عليها قائلًا: «الله يرحمك يا استاذه لبني.. هتوحشينا».