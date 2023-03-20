محمد عبده: “ان كانت مصر ام الدنيا فالسعودية ابوها”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مارس 2023 02:43 صباحاً - أثار الفنان السعودي محمد عبده، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعدما عقد مقارنة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا إن بلاده “هي بيت العرب وهي أبو الدنيا”.
وقال الفنان السعودي: “نحن، السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب”. وأضاف: “إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”.
تصريحات محمد عبده جاءت بعد إحيائه حفلا، ضمن جلسات ليالي الرياض، مساء الأحد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة روتانا السعودية.
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