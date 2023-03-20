شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تستنسخ إطلالة كيم كاردشيان.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر أنيستون معجبة بإطلالة كيم كاردشيان التي اشتهرت بها بفستان مارلين مونرو، وفقًا للصحف الأجنبية المهتمة بالموضة والمشاهير، والتي أكدت أن أنيستون التي لا تعتبر معروفة على الإطلاق باستنساخ إطلالات لأحد خالفت تلك القاعدة مؤخرًا حينما ظهرت في العرض الخاص لفيلمها الجديد murder mystery 2 في باريس بفستان وإطلالة قريبة للغاية لما ظهرت عليه كيم في أحد المناسبات.



جينيفر انيستون وكيم كارداشيان

موقع ديلى ميل بدوره أكد أن أنيستون بذلك لا تقلد كيم لأن الأخيرة نفسها استوحت إطلالتها آنذاك من مارلين مونرو.

من ناحية أخرى سبق وحرصت النجمة الكبيرة جينيفر أنيستون على نشر صورة نادرة تجمعها بوالديها، مع احتفالها بعيد ميلادها الرابع والخمسين، والذى احتفلت به خلال عطلة الشهر الماضى.

وشاركت الممثلة الصورة النادرة عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، حيث شوهدت جينيفر فى فترة طفولتها، مع والديها الراحلين، جون ونانسى، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.