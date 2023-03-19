شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحت أمطار الإسكندرية بسبب "ستهم".. وتمازح المخرج: ليا حق عرب عندك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، عن مدى التعب والمشاقة التي تتعرض لها أثناء تصوير مسلسلها الجديد "ستهم"، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2023، ومازحة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ونشرت روجينا، فيديو من كواليس تصوير المسلسل في الإسكندرية، وعلقت قائلة: "اللى بيجى على ستهم، ولسه كل واحد فى الكاست ده ليا حق عرب عنده على العذاب اللى شفته على أيديكم، شكرًا يا عسل الأستاذ رؤوف عبد العزيز".

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.