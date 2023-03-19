شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحت أمطار الإسكندرية بسبب "ستهم".. وتمازح المخرج: ليا حق عرب عندك والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت روجينا، فيديو من كواليس تصوير المسلسل في الإسكندرية، وعلقت قائلة: "اللى بيجى على ستهم، ولسه كل واحد فى الكاست ده ليا حق عرب عنده على العذاب اللى شفته على أيديكم، شكرًا يا عسل الأستاذ رؤوف عبد العزيز".
مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.
ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.