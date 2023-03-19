شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يقدم تتر مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم حميد الشاعرى تتر مسلسل "مذكرات زوج" بطولة النجم طارق لطفى، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وذلك بحسب قول بطل العمل طارق لطفى، حيث من المقرر أن ينتهى حميد من تسجيل المقطع الأخير من الأغنية لتصبح جاهزة لوضعها على تتر البداية والنهاية.

مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



طارق لطفى وحميد الشاعرى

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية"