شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة للضيوف الأجانب لأهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ24 رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة أهرامات الجيزة، للإطلاع على الأماكن السياحية وعظمة المصريين القدماء.

وزار ضيوف المهرجان أهرامات الجيزة، مُعبرين عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن السياحية، كما التقطوا العديد من الصور التذكارية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية غدًا الإثنين المقبل الموافق 20 مارس 2023، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية، التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.