شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة الفنانة لبنى محمود، وسيتم تشييع الجنازة غدًا الإثنين من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، ودفنها بمقابر العائلة، ولم يتم تحديد موعد تلقى العزاء.

الفنانة لبني محمود تخرجت من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه اوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

شاركت الفنانة لبني محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين همما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لبنى محمود كانت من خلال فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير



الفنانة لبني محمود